«Сток Сити» и «МЮ» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ
В матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед»
на выезде сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2).
У хозяев поля два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг, а у гостей
отличились Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» с десятью очками делит первое место с «Манчестер
Сити», а «Сток» расположился на 10-й строчке, имея в активе на пять очков
меньше.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 сентября примут
«Эвертон», а команда из графства Стаффордшир днем ранее сыграет с «Ньюкасл
Юнайтед».
АПЛ
4-й тур
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:1)
Голы
Шупо-Мотинг 43 (1:0). Рэшфорд 45 (1:1). Лукаку 57 (1:2). Шупо-Мотинг 63 (2:2).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон (Мартинс Инди, 46), Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Хесе (Берахино, 75), Диуф
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Джонс, Матич, Мхитарян (Лингард, 84), Валенсия, Погба, Эррера (Марсьяль, 72), Лукаку, Рэшфорд (Мата, 72)
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
09 сентября 19:30, Британия, Онлайн-трансляция