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«Сток Сити» и «МЮ» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2).

У хозяев поля два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг, а у гостей отличились Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» с десятью очками делит первое место с «Манчестер Сити», а «Сток» расположился на 10-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 сентября примут «Эвертон», а команда из графства Стаффордшир днем ранее сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

АПЛ
4-й тур

Матч

Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:1)

Голы

Шупо-Мотинг 43 (1:0). Рэшфорд 45 (1:1). Лукаку 57 (1:2). Шупо-Мотинг 63 (2:2).

Состав

Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон (Мартинс Инди, 46), Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Хесе (Берахино, 75), Диуф

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Джонс, Матич, Мхитарян (Лингард, 84), Валенсия, Погба, Эррера (Марсьяль, 72), Лукаку, Рэшфорд (Мата, 72)

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

09 сентября 19:30, Британия, Онлайн-трансляция

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