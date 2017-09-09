«Сток Сити» и «МЮ» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ

В матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2).

У хозяев поля два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг, а у гостей отличились Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» с десятью очками делит первое место с «Манчестер Сити», а «Сток» расположился на 10-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 сентября примут «Эвертон», а команда из графства Стаффордшир днем ранее сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

АПЛ

4-й тур