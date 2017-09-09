Массимо Каррера: Поведение Адриано? Этот вопрос решу на тренировке

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о поведении Луиса Адриано.

– Объясните поведение Луиса Адриано, который после замены махнул рукой в вашу сторону?

– Поговорим о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Этот вопрос я решу на тренировке.

– Чем объясните нервозность команды в первом тайме?

– Никто не нервничал, это была спортивная злость, та, которая нужна, чтобы побеждать.