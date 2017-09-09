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Массимо Каррера: Поведение Адриано? Этот вопрос решу на тренировке

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о поведении Луиса Адриано.

– Объясните поведение Луиса Адриано, который после замены махнул рукой в вашу сторону?
– Поговорим о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Этот вопрос я решу на тренировке.

– Чем объясните нервозность команды в первом тайме?
– Никто не нервничал, это была спортивная злость, та, которая нужна, чтобы побеждать.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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