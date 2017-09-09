Массимо Каррера: Поведение Адриано? Этот вопрос решу на тренировке
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о поведении Луиса Адриано.
– Объясните поведение Луиса Адриано, который после замены махнул рукой в вашу сторону?
– Поговорим о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Этот вопрос я решу на тренировке.
– Чем объясните нервозность команды в первом тайме?
– Никто не нервничал, это была спортивная злость, та, которая нужна, чтобы побеждать.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция