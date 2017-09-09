Александр Бубнов: «Спартак» напомнил себя образца прошлого сезона
Футбольный эксперт
Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Рубином»
(1:0) в матче девятого тура чемпионата России.
– Игра поделилась на
два разных по содержанию тайма, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – Причина проста –
быстрый гол сразу после перерыва повлиял на ход встречи. Не пропусти «Рубин»,
он бы по-прежнему действовал максимально плотно, перекрывал фланги и не раскрывался
в целом. А так приходилось идти вперед, терялась плотность в опорной зоне, и
«Спартак» охотно пользовался свободным пространством. Хозяева получили
возможность сами ловить соперника на контратаках, чем и пользовались. Счет мог
быть и крупнее.
Можно сказать, что
игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С
одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками.
Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде.
По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция