Александр Бубнов: «Спартак» напомнил себя образца прошлого сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Рубином» (1:0) в матче девятого тура чемпионата России.

– Игра поделилась на два разных по содержанию тайма, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – Причина проста – быстрый гол сразу после перерыва повлиял на ход встречи. Не пропусти «Рубин», он бы по-прежнему действовал максимально плотно, перекрывал фланги и не раскрывался в целом. А так приходилось идти вперед, терялась плотность в опорной зоне, и «Спартак» охотно пользовался свободным пространством. Хозяева получили возможность сами ловить соперника на контратаках, чем и пользовались. Счет мог быть и крупнее.

Можно сказать, что игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде.

По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались.