Массимо Каррера: Провели хороший второй тайм с «Рубином», но не лучший
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, считает ли он второй тайм с «Рубином» лучшим в сезоне.
– Считаете ли второй тайм в исполнении «Спартака» лучшим в сезоне?
– Мы хорошо играли и в первом тайме. Повторюсь, «Рубину» очень сложно забить, они обороняются организовано, компактно. Безусловно, мы провели хороший второй тайм. Но и против «СКА-Хабаровска» был точно такой же хороший тайм, создали много голевых моментов. Финальный результат влияет на ваше мнение.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция