Массимо Каррера: Провели хороший второй тайм с «Рубином», но не лучший

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, считает ли он второй тайм с «Рубином» лучшим в сезоне.

– Считаете ли второй тайм в исполнении «Спартака» лучшим в сезоне?

– Мы хорошо играли и в первом тайме. Повторюсь, «Рубину» очень сложно забить, они обороняются организовано, компактно. Безусловно, мы провели хороший второй тайм. Но и против «СКА-Хабаровска» был точно такой же хороший тайм, создали много голевых моментов. Финальный результат влияет на ваше мнение.