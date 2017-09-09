Игроки «Спартака» не стали общаться с прессой после матча с «Рубином»

Футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами в микст-зоне после победного матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

Как заявил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг, подобное в этом сезоне случается последний раз. По его словам, футболисты обижены на прессу: мол, «вы их уже списали со счетов».

После 9-го тура «Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» (игра в запасе) на восемь очков.