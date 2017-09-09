Игроки «Спартака» не стали общаться с прессой после матча с «Рубином»
Футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами в микст-зоне после победного матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).
Как заявил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг, подобное в этом сезоне случается последний раз. По его словам, футболисты обижены на прессу: мол, «вы их уже списали со счетов».
После 9-го тура «Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» (игра в запасе) на восемь очков.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция