Хингис и Маррэй выиграли US Open в смешанном разряде

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис и британец Джейми Маррэй в финале US Open в смешанном разряде обыграли Хао Чин Чань из Тайваня Майкла Винуса из Новой Зеландии со счетом 6:1, 4:6, 10:8, сообщает «Газета.Ru».

Противостояние продолжалось 71 минуту, за это время победители встречи четырежды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, а в активе их соперников два эйса, три двойных и два брейка из шести.

Для Маррей и Хингис это второй титул «Шлема» в сезоне в миксте. Ранее они одержали победу в Уимблдоне.