Мориц Бауэр: «Спартак» забил гол в идеальное время

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр – по итогам матча против «Спартака» в Москве (0:1) в рамках 9-го тура РФПЛ.

– В первом тайме хорошо играли обе команды, но наша небольшая ошибка привела к единственному голу в матче. Мяч был забит в идеальное время, после мы постоянно находились под давлением.

– В каком психологическом состоянии находится команда после этого поражения?

– Мы раздосадованы и разочарованы. Особенно потому что счет минимальный, мы могли вырвать ничью, да и в целом смотрелись неплохо. Но теперь нужно думать о следующей игре и как заработать три очка.