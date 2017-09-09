Мориц Бауэр: «Спартак» забил гол в идеальное время
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр – по итогам матча против «Спартака» в Москве (0:1) в рамках 9-го тура РФПЛ.
– В первом тайме хорошо играли обе команды, но наша небольшая ошибка привела к единственному голу в матче. Мяч был забит в идеальное время, после мы постоянно находились под давлением.
– В каком психологическом состоянии находится команда после этого поражения?
– Мы раздосадованы и разочарованы. Особенно потому что счет минимальный, мы могли вырвать ничью, да и в целом смотрелись неплохо. Но теперь нужно думать о следующей игре и как заработать три очка.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция