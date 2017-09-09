Рагнар Сигурдссон: «Спартаку» хватило одного момента

Защитник казанского «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился мнением об игре 9-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

– В первом тайме «Рубин» играл чуть ли не образцово. Почему «Спартак» все-таки забил?

– В этой команде собраны отличные игроки, им хватило одного момента, чтобы забить. Так сложилось, это футбол.