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Сергей Кирьяков: Есть такое впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Экс-нападающий сборной России, бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьков – о предстоящем матче девятого тура чемпионата России «Динамо» – «Зенит».

– У «Зенита» в РФПЛ дела идут успешно. «Динамо» в турнирной таблице располагается далеко. К тому же, скоро у питерцев еврокубковые матчи. Не будет ли все это для сине-бело-голубых поводом расслабиться?
– Я думаю, нет. Было видно уже в первых турах, насколько «Зенит» настроен выиграть первенство в этом году, – приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру». – Своей игрой он только утвердил эти претензии. Цель у них одна – побеждать в каждом матче. Нельзя давать осечек. Команда набрала ход, создавала определенный гандикап и оторвалась от групп претендентов на титул, я имею в виду прежде всего «Спартак», ЦСКА, понятно, что и «Локомотив» рядом. В любом случае, здесь расслабляться нельзя. Я полагаю, все же приоритет – выиграть чемпионат России, а дальше уже будут думать, как играть в Лиге Европы.

– Что может помочь «Динамо» обыграть «Зенит» сейчас?
– Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со «Спартаком», вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают.

Матч

Динамо - Зенит

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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