Чемпион ОИ-2016 Чакветадзе порвал крестообразную связку
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Олимпийский чемпион 2016 года по греко-римской борьбе россиянин Давит
Чакветадзе заявил, что порвал крестообразную связку.
«Проведенное медицинское
обследование показало, что у меня разрыв крестообразной связки. В ближайшее
время мне предстоит операция, думаю, что будет сделана в течение месяца. И,
скорее всего, она будет проведена за рубежом.
Я надеюсь восстановиться как можно
скорее и побыстрее вернуться в большой спорт», - приводит слова Чакветадзе
«Р-Спорт».
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