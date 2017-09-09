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Чемпион ОИ-2016 Чакветадзе порвал крестообразную связку

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион 2016 года по греко-римской борьбе россиянин Давит Чакветадзе заявил, что порвал крестообразную связку.

«Проведенное медицинское обследование показало, что у меня разрыв крестообразной связки. В ближайшее время мне предстоит операция, думаю, что будет сделана в течение месяца. И, скорее всего, она будет проведена за рубежом.

Я надеюсь восстановиться как можно скорее и побыстрее вернуться в большой спорт», - приводит слова Чакветадзе «Р-Спорт».

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