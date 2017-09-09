Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо- : -Зенит
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио: Есть желание вернуться в «Спартак», но все зависит от клуба

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что хочет вернуться в московский клуб.

«В понедельник возвращаюсь в «Лацио». Было здорово увидеть матч моих друзей, победу «Спартака», – приводит слова Маурисио «Чемпионат.com». – Скучаю по всем. Год в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. «Спартак» навсегда в моем сердце. Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в «Спартак»? Зависит от «Спартака». Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.

Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю. Кто знает, может, однажды я вернусь в «Спартак». Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рагнар Сигурдссон: «Рубин» исправит все ошибки к следующей игреРагнар Сигурдссон: «Рубин» исправит все ошибки к следующей игреЗащитник «Рубина» поделился впечатлениями после матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).Рагнар Сигурдссон: «Спартаку» хватило одного моментаЗащитник казанского «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился мнением об игре 9-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).Мориц Бауэр: «Спартак» забил гол в идеальное времяЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр – по итогам матча против «Спартака» в Москве (0:1).Массимо Каррера: Теперь Промес должен проставитьсяМассимо Каррера: Теперь Промес должен проставитьсяГлавный тренер «Спартака» – о тяжелой победе, поведении Луиса Адриано и достижениях Квинси Промеса.Игроки «Спартака» не стали общаться с прессой после матча с «Рубином»Футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами в микст-зоне после победного матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» напомнил себя образца прошлого сезона
Футбол
Массимо Каррера: Поведение Адриано? Этот вопрос решу на тренировке
Футбол
«Сток Сити» и «МЮ» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЧ «Севилья» разгромила «Эйбар»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маурисио
Маурисиовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы