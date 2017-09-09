Маурисио: Есть желание вернуться в «Спартак», но все зависит от клуба

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что хочет вернуться в московский клуб.

«В понедельник возвращаюсь в «Лацио». Было здорово увидеть матч моих друзей, победу «Спартака», – приводит слова Маурисио «Чемпионат.com». – Скучаю по всем. Год в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. «Спартак» навсегда в моем сердце. Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в «Спартак»? Зависит от «Спартака». Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.

Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю. Кто знает, может, однажды я вернусь в «Спартак». Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом».