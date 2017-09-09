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Греция вышла в 1/4 финала Евробаскета, обыграв Литву

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/8 финала Евробаскета сборная Греции обыграл команду Литвы со счетом 77:64 (25:17, 12:13, 24:18, 16:16).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Греции Костас Слукас, в его активе 21 очко.

В четвертьфинале турнира Греция сыграет с победителем пары Хорватия – Россия.

Евробаскет-2017
1/8 финала

Матч

Литва - Греция - 64:77

Место и дата

09 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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