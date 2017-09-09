Греция вышла в 1/4 финала Евробаскета, обыграв Литву
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/8 финала Евробаскета
сборная Греции обыграл команду Литвы со счетом 77:64 (25:17, 12:13, 24:18,
16:16).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий
Греции Костас Слукас, в его активе 21 очко.
В четвертьфинале турнира Греция сыграет с победителем пары Хорватия – Россия.
Евробаскет-2017
1/8 финала
Матч
Место и дата
09 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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