Хет-трик Месси принес победу «Барселоне» в каталонском дерби
В матче третьего тура чемпионата
Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0.
У победителей встречи три мяча забил аргентинский форвард Лионель Месси и по одному – Жерар Пике и Луис Суарес.
Стоит отметить, новичок сине-гранатовых Усман Дембеле, перешедший из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, появился на поле на 68-й минуте встрече, заменив Жерара Деулофеу и записал на свой счет одну результативную передачу.
«Барселона» с девятью очками
поднялась на первое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на
15-й строчке, имея в активе одно очко.
В следующем туре подопечные
Эрнесто Вальверде 16 сентября сыграют на выезде с «Хетафе», а бело-синие спустя
два дня примут «Сельту».
Примера
3-й тур
Матч
Барселона - Эспаньол - 5:0 (2:0)
Голы
Месси 25 (1:0). Месси 35 (2:0). Месси 66 (3:0). Пике 87 (4:0). Суарес Л. 90 (5:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Семеду, Деулофеу (Дембеле, 68), Иньеста (Гомеш, 77), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 73), Суарес Л., Месси
Эспаньол: Лопес П., Кансеко, Кариколь, Диоп, Пьятти (Гарсия, 58), Лопес Д., Фуэго, Санчес (Наварро, 68), Дардер (Вила, 75), Морено, Баптистао
Предупреждения:
Бускетс, 21 - Лопес Д., 29; Санчес, 60; Дардер, 71; Кариколь, 74; Диоп, 84
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 сентября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция