Хет-трик Месси принес победу «Барселоне» в каталонском дерби

В матче третьего тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0.

У победителей встречи три мяча забил аргентинский форвард Лионель Месси и по одному – Жерар Пике и Луис Суарес.

Стоит отметить, новичок сине-гранатовых Усман Дембеле, перешедший из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, появился на поле на 68-й минуте встрече, заменив Жерара Деулофеу и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Барселона» с девятью очками поднялась на первое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 15-й строчке, имея в активе одно очко.

В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде 16 сентября сыграют на выезде с «Хетафе», а бело-синие спустя два дня примут «Сельту».

Примера

3-й тур