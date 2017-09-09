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Хет-трик Месси принес победу «Барселоне» в каталонском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси
Лионель МессиФото: Gettyimages.ru

В матче третьего тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0.

У победителей встречи три мяча забил аргентинский форвард Лионель Месси и по одному – Жерар Пике и Луис Суарес.

Стоит отметить, новичок сине-гранатовых Усман Дембеле, перешедший из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, появился на поле на 68-й минуте встрече, заменив Жерара Деулофеу и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Барселона» с девятью очками поднялась на первое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 15-й строчке, имея в активе одно очко.

В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде 16 сентября сыграют на выезде с «Хетафе», а бело-синие спустя два дня примут «Сельту».

Примера
3-й тур

Матч

Барселона - Эспаньол - 5:0 (2:0)

Голы

Месси 25 (1:0). Месси 35 (2:0). Месси 66 (3:0). Пике 87 (4:0). Суарес Л. 90 (5:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Семеду, Деулофеу (Дембеле, 68), Иньеста (Гомеш, 77), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 73), Суарес Л., Месси

Эспаньол: Лопес П., Кансеко, Кариколь, Диоп, Пьятти (Гарсия, 58), Лопес Д., Фуэго, Санчес (Наварро, 68), Дардер (Вила, 75), Морено, Баптистао

Предупреждения:

Бускетс, 21 - Лопес Д., 29; Санчес, 60; Дардер, 71; Кариколь, 74; Диоп, 84

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 сентября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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