«Динамо» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата
России по футболу «Динамо» сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле «Арены
Химки» в Подмосковье и начнется в 14:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, подопечные Роберто Манчини с 20-ю очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на 11-й строчке, имея в активе восемь очков.
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
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