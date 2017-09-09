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«Динамо» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Динамо» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 14:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, подопечные Роберто Манчини с 20-ю очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на 11-й строчке, имея в активе восемь очков. 

Матч

Динамо - Зенит

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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