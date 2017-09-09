«Динамо» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Динамо» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 14:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, подопечные Роберто Манчини с 20-ю очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на 11-й строчке, имея в активе восемь очков.