«Уфа» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата
России по футболу «Уфа» сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник»
в Уфе и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, подопечные Сергея Семака с десятью очками занимают девятое место в турнирной таблице, а «быки» расположились на пятой строчке, имея в активе на пять очков больше.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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