«Уфа» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, подопечные Сергея Семака с десятью очками занимают девятое место в турнирной таблице, а «быки» расположились на пятой строчке, имея в активе на пять очков больше.