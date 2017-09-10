«Ахмат» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата
России грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».
Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены»
в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, железнодорожники с 19-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а подопечные Олега Кононова расположились на седьмой строчке, имея в активе 12 очков.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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