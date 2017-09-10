«Ахмат» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, железнодорожники с 19-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а подопечные Олега Кононова расположились на седьмой строчке, имея в активе 12 очков.