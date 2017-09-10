Слоан Стивенс выиграла US Open

Американская теннисистка, 83-я ракетка мира Слоан Стивенс в финале US Open обыграла соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 62 минуты, за это время Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а в активе ее соперницы три эйса, одна двойная и ни одного брейка.

На пути к финалу турнира в США Слоан обыграла итальянку Роберту Винчи (47-я ракетка мира), словачку Доминику Цибулкову (10), австралийку Эшли Барти (43), немку Юлию Гергес (33), латвийку Анастасию Севастову (17) и американку Винус Уильямс (9).

Для 24-летней теннисистки этот титул стал первым на турнирах «Большого Шлема», он принес ей 2000 рейтинговых очков и 3,7 миллиона долларов призовых.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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