Слоан Стивенс выиграла US Open
Американская теннисистка, 83-я
ракетка мира Слоан Стивенс в финале US Open обыграла соотечественницу Мэдисон
Киз со счетом 6:3, 6:0.
Встреча продолжалась 62 минуты, за
это время Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной
ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а в активе ее соперницы три
эйса, одна двойная и ни одного брейка.
На пути к финалу турнира в США Слоан обыграла итальянку Роберту Винчи (47-я ракетка мира), словачку Доминику Цибулкову (10), австралийку Эшли Барти (43), немку Юлию Гергес (33), латвийку Анастасию Севастову (17) и американку Винус Уильямс (9).
Для 24-летней теннисистки этот титул стал первым на турнирах «Большого Шлема», он принес ей 2000 рейтинговых очков и 3,7 миллиона долларов призовых.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Матч
Киз М. (США) - Стивенс С. (США) - 3:6, 0:6
Место и дата
09 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция