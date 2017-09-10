Нуньес победила Шевченко и сохранила пояс UFC в легчайшем весе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бразильянка Аманда Нуньес победила представительницу Киргизии Валентину Шевченко в главном поединке турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).
Бой продлился все отведенное для него время. Раздельным судейским решением победу одержала Нуньес.
Это была вторая защита титула Амандой Нуньес. Она по-прежнему остается сильнейшей девушкой легчайшего веса.
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