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Нуньес победила Шевченко и сохранила пояс UFC в легчайшем весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильянка Аманда Нуньес победила представительницу Киргизии Валентину Шевченко в главном поединке турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).

Бой продлился все отведенное для него время. Раздельным судейским решением победу одержала Нуньес.

Это была вторая защита титула Амандой Нуньес. Она по-прежнему остается сильнейшей девушкой легчайшего веса.

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