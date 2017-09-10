Нуньес победила Шевченко и сохранила пояс UFC в легчайшем весе

Валентина Шевченко: Посмотрите на лицо Нуньес. Почему она до сих пор чемпионка?

Представительница Киргизии Валентина Шевченко осталась недвоольной результатами поединка с Амандой Нуньес в рамках турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).