Валентина Шевченко: Посмотрите на лицо Нуньес. Почему она до сих пор чемпионка?
Представительница Киргизии Валентина Шевченко осталась недовольной результатами поединка с Амандой Нуньес в рамках турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).
Напомним, что раздельным судейским решением победу одержала бразильянка и сохранила пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.
«За два тейкдауна отдали победу? Посмотрите на нее, разбитый нос, красное лицо. И она все еще чемпионка? Не понимаю, почему все так произошло. Уверена, что Нуньес не выиграла этот бой. Я настаиваю, чтобы мы провели еще один поединок», - сказала после боя Шевченко.
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