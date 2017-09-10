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Тренер Усика: Саша – дисциплинированный спортсмен, который всегда старается выполнять установку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сергей Ватаманюк, тренер чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика, прокомментировал победу своего подопечного над представителем Германии Марко Хуком.

Напомним, украинский боксер одолел своего соперника в рамках World Boxing Super Series. 

«Я доволен, потому что Усик победил. Нужно постоянно делать что-то, чтобы развиваться. Мы будем работать еще упорнее, потому что это был всего лишь первый бой в этом турнире. 

Что касается таких скоростей от Саши в начале боя, то просто так ничего не бывает. У нас был свой план, Саша – дисциплинированный и уровневый спортсмен, который всегда старается выполнять установку по максимуму. Вот сегодня мы увидели, как он ее выполнил», – цитирует специалиста Xsport.ua.

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