Константин Генич: «Рубин» в обороне – учебное пособие
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру казанского «Рубина» в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака».
Напомним, команда Курбана Бердыева уступила московскому клубу в гостях со счетом 0:1.
«Рубин» в обороне – учебное пособие. Бердыев, конечно, маэстро», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Отметим, что российский специалист вернулся в «Рубин» этим летом.
Рубин в обороне - учебное пособие. Бердыев, конечно, маэстро👍🏻🔝— Константин Генич (@GenichK) 9 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция