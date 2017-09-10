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Константин Генич: «Рубин» в обороне – учебное пособие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру казанского «Рубина» в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака».

Напомним, команда Курбана Бердыева уступила московскому клубу в гостях со счетом 0:1.

«Рубин» в обороне – учебное пособие. Бердыев, конечно, маэстро», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Отметим, что российский специалист вернулся в «Рубин» этим летом.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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