Ковалев вернется на ринг 25 ноября и проведет бой с украинским боксером

Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF и WBO Сергей Ковалев 25 ноября проведет поединок против Вячеслава Шабранского из Украины. Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.

«Мэдисон Сквер Гарден» отлично подходит Сергею для того, чтобы открыть новую главу в карьере. Он должен вернуться и напомнить людям, за что они любят «Крушителя». Сергей – потрясающий боксер, бои которого с удовольствием смотрят люди, именно это все и увидят 25 ноября», – заявила Кэти Дува, слова которой приводит Boxingscene.

Напомним, в последнем поединке Ковалев встречался с американцем Андре Уордом и уступил тому техническим нокаутом.