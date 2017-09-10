Вячеслав Фетисов: «Амур» не жаловался на календарь, что говорит о характере команды

Член Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался о хабаровском «Амуре».

«Буду следить за стартовым матчем в Хабаровске. Рассчитываю, что «Амур» на победной ноте откроет знаковый для региона, шестидесятый сезон. Хотя, по большому счету, «Тигры» этот сезон уже открыли на выезде. Знаю, что в городе ажиотаж. Хочу поздравить со стартом юбилейного сезона. Пожелание только одно – аншлагов и побед!

Восьмиматчевая гостевая серия? На клубном уровне ни в СССР, ни в НХЛ такой серии не припомню. Понравилось, что клуб ни разу не пожаловался на то, что ему достался самый тяжелый календарь, даже у «Адмирала» с «Куньлунем» выезд состоял из семи игр. Это говорит о характере команды.

Решение «Амура» сократить площадку до канадской считаю скорее правильным – маленький лед подарит болельщикам более насыщенное зрелище с максимальным количеством бросков по воротам. Другое дело, что канадская площадка повышает требования к мастерству хоккеистов, заставляет принимать решения максимально быстро. В этом плане у современного отечественного хоккея еще очень много возможностей для роста», – цитирует Фетисова Russia-Hockey.