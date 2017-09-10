Рунгвисаи отправил Гонсалеса в нокаут

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе между Срисакетом Рунгвисаи и экс-обладателем титула Романом Гонсалесом завершился досрочной победой Рунгвисаи.

Бой завершился в четвертом раунде. Гонсалес пропустил тяжелейший удар в челюсть.

Отметим, что встреча носила статус реванша, поскольку в марте этого года Срисакет отобрал пояс у Гонсалеса, добыв спорную победу.