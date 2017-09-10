Результаты турнира UFC 215
Сегодня, 10 сентября, состоялся турнир UFC 215 на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Советский спорт» представляет его результаты.
Предварительные поединки:
Легкий вес: Кайан Джонсон победил Адриано Мартинса нокаутом, 0:49, раунд 3.
Тяжелый вес: Аржан Бхуллар победил Луиса Энрике единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Алекс Уайт победил Митча Кларка техническим нокаутом, 2 раунд.
Полулегкий вес: Рик Гленн победил Гэвина Такера единогласным решением судей (30-25, 30-24, 29-27).
Женский легчайший вес: Сара Морас победила Эшли Эванс-Смит болевым приемом, 1 раунд.
Женский легчайший вес: Кэтлен Виейра победила Сару Макманн болевым приемом, 2 раунд.
Главный кард:
Полулегкий вес: Джереми Стивенс победил Гилберта Мелендеса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).
Полутяжелый вес: Илир Латифи победил Тайсона Педро единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Наилегчайший вес: Генри Сехудо победил Уилсона Рейса нокаутом, 2 раунд.
Полусредний вес: Рафаэль Дос Аньос победил Нила Магни удушающим приемом, 2 раунд.
Женский легчайший вес: Аманда Нуньес победила Валентину Шевченко раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и сохранила чемпионский титул.