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Результаты турнира UFC 215

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 10 сентября, состоялся турнир UFC 215 на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Советский спорт» представляет его результаты.

Предварительные поединки:

Легкий вес: Кайан Джонсон победил Адриано Мартинса нокаутом, 0:49, раунд 3.

Тяжелый вес: Аржан Бхуллар победил Луиса Энрике единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Алекс Уайт победил Митча Кларка техническим нокаутом, 2 раунд.

Полулегкий вес: Рик Гленн победил Гэвина Такера единогласным решением судей (30-25, 30-24, 29-27).

Женский легчайший вес: Сара Морас победила Эшли Эванс-Смит болевым приемом, 1 раунд.

Женский легчайший вес: Кэтлен Виейра победила Сару Макманн болевым приемом, 2 раунд.

Главный кард:

Полулегкий вес: Джереми Стивенс победил Гилберта Мелендеса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).

Полутяжелый вес: Илир Латифи победил Тайсона Педро единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Наилегчайший вес: Генри Сехудо победил Уилсона Рейса нокаутом, 2 раунд.

Полусредний вес: Рафаэль Дос Аньос победил Нила Магни удушающим приемом, 2 раунд.

Женский легчайший вес: Аманда Нуньес победила Валентину Шевченко раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и сохранила чемпионский титул.

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