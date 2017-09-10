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«Динамо» – «Зенит». Ригони выйдет с первых минут

Источник:  РФПЛКомментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 9-го тура РФПЛ против «Динамо».

Стартовый состав: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Ригони, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Капленко, Новосельцев, Мевля, Терентьев, Анюков, Жирков, Шатов, Полоз, Нобоа, Краневиттер, Дзюба.

Напомним, матч пройдет 10 сентября в Москве и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Динамо - Зенит

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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