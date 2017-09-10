Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо- : -Зенит
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).

«Игра поделилась на два разных по содержанию тайма. Причина проста – быстрый гол сразу после перерыва повлиял на ход встречи. Не пропусти «Рубин», он бы по-прежнему действовал максимально плотно, перекрывал фланги и не раскрывался в целом. А так приходилось идти вперед, терялась плотность в опорной зоне, и «Спартак» охотно пользовался свободным пространством. Хозяева получили возможность сами ловить соперника на контратаках, чем и пользовались. Счет мог быть и крупнее. В эпизоде с голом необходимо отметить классный пас Дениса Глушакова и индивидуальное мастерство Квинси Промеса. Не будь этого, кто знает, смогли бы подопечные Массимо Карреры преодолеть шлагбаум на чужой половине поля.

После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил функционально, выдержав весь матч в достаточно высоком темпе. В первом тайме это не приводило к опасным моментам, но игроки постоянно вступали в единоборства, тратили много сил в попытках завладеть мячом и инициативой. Никуда не делась плотность в игре «Спартака» и во второй половине. Хозяева, даже когда шли вперед большими силами, всегда успевали вовремя вернуться, надежно сыграли в обороне. В их построениях не возникало разрывов, которые мог бы использовать «Рубин».

Можно сказать, что игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде. По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались», – цитирует специалиста Sportbox.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
У «Динамо» все шансы на сенсацию. Вот почему «Зениту» будет сложнее, чем кажетсяУ «Динамо» все шансы на сенсацию. Вот почему «Зениту» будет сложнее, чем кажетсяУ Роберто Манчини первый выезд в Москву, и это может быть не менее сложно, чем «Спартак», «Локо» и ЦСКА.«Спартак» против легенды клуба и суперсерия «Кокорина» из подземелья«Спартак» против легенды клуба и суперсерия «Кокорина» из подземельяДаже с возвращением премьер-лиги есть поводы последить за ФНЛ.Константин Генич: «Рубин» в обороне – учебное пособиеКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру казанского «Рубина» в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака».Промес может вывести «Спартак» из группы в ЛЧ так же, как Халк вывел «Зенит»Промес может вывести «Спартак» из группы в ЛЧ так же, как Халк вывел «Зенит»Второй раз в этом сезоне «Спартак» сыграл по схеме 3-5-2.«Ахмат» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В матче девятого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».
Бокс
Ковалев вернется на ринг 25 ноября и проведет бой с украинским боксером
Футбол
Константин Генич: «Рубин» в обороне – учебное пособие
Бокс
Тренер Усика: Саша – дисциплинированный спортсмен, который всегда старается выполнять установку
MMA
Валентина Шевченко: Посмотрите на лицо Нуньес. Почему она до сих пор чемпионка?
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости