Александр Бубнов: После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).

«Игра поделилась на два разных по содержанию тайма. Причина проста – быстрый гол сразу после перерыва повлиял на ход встречи. Не пропусти «Рубин», он бы по-прежнему действовал максимально плотно, перекрывал фланги и не раскрывался в целом. А так приходилось идти вперед, терялась плотность в опорной зоне, и «Спартак» охотно пользовался свободным пространством. Хозяева получили возможность сами ловить соперника на контратаках, чем и пользовались. Счет мог быть и крупнее. В эпизоде с голом необходимо отметить классный пас Дениса Глушакова и индивидуальное мастерство Квинси Промеса. Не будь этого, кто знает, смогли бы подопечные Массимо Карреры преодолеть шлагбаум на чужой половине поля.

После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил функционально, выдержав весь матч в достаточно высоком темпе. В первом тайме это не приводило к опасным моментам, но игроки постоянно вступали в единоборства, тратили много сил в попытках завладеть мячом и инициативой. Никуда не делась плотность в игре «Спартака» и во второй половине. Хозяева, даже когда шли вперед большими силами, всегда успевали вовремя вернуться, надежно сыграли в обороне. В их построениях не возникало разрывов, которые мог бы использовать «Рубин».

Можно сказать, что игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде. По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались», – цитирует специалиста Sportbox.