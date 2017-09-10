Василий Уткин: В повседневной жизни Григорян никому не интересен
Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания заявление наставника московского «Арарата» Александра Григоряна.
Ранее специалист рассказал «БИЗНЕС Online» следующее:
– Что произошло между вами и Журавелем после матча с «Локомотивом»? В чем он неправ?
– Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня – он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее, – заявил Григорян.
Уткин на своей странице Твиттер прокомментировал эти слова так:
«Александр Григорян должен понимать в первую очередь, что в повседневной жизни он никому не интересен. Только в силу профессии. Вот и все».
Александр Григорян должен понимать в первую очередь, что в повседневной жизни он никому не интересен. Только в силу профессии. Вот и всё.)) https://t.co/HsUB68WElu— Василий Уткин (@radioutkin) 10 сентября 2017 г.