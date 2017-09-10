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Василий Уткин: В повседневной жизни Григорян никому не интересен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания заявление наставника московского «Арарата» Александра Григоряна.

Ранее специалист рассказал «БИЗНЕС Online» следующее:

– Что произошло между вами и Журавелем после матча с «Локомотивом»? В чем он неправ?
– Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня – он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее, – заявил Григорян.

Уткин на своей странице Твиттер прокомментировал эти слова так:

«Александр Григорян должен понимать в первую очередь, что в повседневной жизни он никому не интересен. Только в силу профессии. Вот и все».

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