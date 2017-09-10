«Ювентус» потерял двух игроков перед матчем против «Барселоны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии своей команды перед матчем против «Барселоны».

Итальянский специалист отметил, что защитник Джорджо Кьеллини в ближайшее время вернется в общую группу. Другой защитник туринского клуба Алекс Сандро подхватил простуду, но должен вернуться в строй до начала игры.

При этом Аллегри заявил, что матч с каталонским клубом точно пропустят два полузащитника – Сами Хедира и Клаудио Маркизио.

Добавим, что колумбийский хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо пропустит встречу из-за дисквалификации. Футболист получил красную карточку в финале прошлого сезона.

Напомним, игра между командами состоится 12 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу».