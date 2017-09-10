Федор Емельяненко не собирается драться в канун Нового года в Японии

Как стало известно «Советскому спорту», российский тяжеловес Федор Емельяненко не собирается выступать в канун Нового года на турнире Rizin в Японии.

Ранее в интернете появились слухи, что Последний император проведет поединок в промоушене Rizin.

Напомним, что за свою карьеру Емельяненко провел 42 поединка, в которых одержал 36 побед и потерпел пять поражений. Еще один бой носит статус «несостоявшийся».

На данный момент Емельяненко имеет контракт с американской организацией Bellator. Свой последний бой он провел 25 июня и проиграл техническим нокаутом представителю США Мэтту Митриону в первом раунде.

В ближайшее время представители промоушена собираются объявить дату следующего поединка россиянина.