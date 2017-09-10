Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо- : -Зенит
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хонда» и «Торо Россо» заключили договор на новый сезон

Комментарии

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Motorsport-Total, «Хонда» и «Торо Россо» достигли договоренности о контракте на поставку моторов начиная с сезона 2018 года.

Отмечается, что данная сделка также была одобрена «Маклареном».

Таким образом, прекращение сотрудничества с «Хондой» позволит «Макларену» договорится с «Рено» о поставке двигателей.

Также источник сообщает, что бумаги будут официально оформлены 11 сентября. О завершении сделки будет объявляно во время Гран-при Сингапура.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зак Браун: «Макларен» рассмотри вариант создания собственных моторов по новой формулеИсполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственных двигателей после изменения регламента в 2021 году.Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в командеЧемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодняПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии в Монце.Даниил Квят: Было трудно принять правильное решение по шинамПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял 14-е место.Даниил Квят: Болид «Торо Россо» развивается не так быстро, как мы ожидалиРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что его команда дорабатывает болид по ходу сезона не так успешно, как ему бы хотелось.
Футбол
«Динамо» – «Зенит». Ригони выйдет с первых минут
Фигурное катание
Сотникова не планирует завершать карьеру
Футбол
Нападающий «Локомотива» Ари арендовал бразильский клуб
MMA
Аманда Нуньес: Я одержала уверенную победу. За Шевченко лишь четвертый раунд
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Рено
Ренокалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика