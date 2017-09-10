«Хонда» и «Торо Россо» заключили договор на новый сезон

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственных двигателей после изменения регламента в 2021 году.

Зак Браун: «Макларен» рассмотри вариант создания собственных моторов по новой формуле Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственных двигателей после изменения регламента в 2021 году.

Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в команде

Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в команде Чемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня

Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии в Монце.

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял 14-е место.

Даниил Квят: Было трудно принять правильное решение по шинам Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял 14-е место.