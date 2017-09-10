«Хонда» и «Торо Россо» заключили договор на новый сезон
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Motorsport-Total, «Хонда» и «Торо Россо» достигли договоренности о контракте на поставку моторов начиная с сезона 2018 года.
Отмечается, что данная сделка также была одобрена «Маклареном».
Таким образом, прекращение сотрудничества с «Хондой» позволит «Макларену» договорится с «Рено» о поставке двигателей.
Также источник сообщает, что бумаги будут официально оформлены 11 сентября. О завершении сделки будет объявляно во время Гран-при Сингапура.
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