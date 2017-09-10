Игры танкистов

Каждое второе воскресенье сентября в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают танкисты. Для того, чтобы попасть в ряды экипажа бронетехники, этим ребятам приходится сдавать множество нормативов, держать себя в прекрасной физической форме и каждый день быть готовым к любым неожиданностям.

Конечно, иногда им тоже хочется отдохнуть и… поиграть. Но даже игры у танкистов брутальные. Сами посмотрите!

Танковый биатлон

Военно-спортивные состязания в искусстве вождения танка и точности стрельбы уже давно стал международным.

Участники пытаются идеально отработать нормативы и сократить время их выполнения до минимума. Обычно, согласно требованиям, норматив по загрузке 3 артиллерийских выстрелов в танк на оценку «отлично» должен производиться за 3 минуты. А в ходе соревнований этот же норматив экипажи выполняли примерно за 1 минуту. Норматив по посадке экипажа в танк участники также стараются выполнить с опережением.

Чемпионат мира по танковому биатлону в 2017 году проходил в августе на полигоне в Алабино. Участие принимали команды из 19 стран. В финале уверенную победу одержала команда России, Казахстан занял второе место, Китай - третье.

Редакция «Советский спорт» Life&Style поздравляет всех причастных к празднику!