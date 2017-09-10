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Слоан Стивенс: Когда у меня была операция на ноге, я и подумать не могла, что выиграю US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате США.

Напомним, в финале турнира спортсменка обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0.

«Конечно, когда у меня была операция на ноге, я и подумать не могла, что выиграю US Open. Честно говоря, если бы кто-то мне сказал, что я попаду в топ-100 до конца сезона, я бы не поверила. Я надеялась попасть на Открытый чемпионат США благодаря защищенному рейтингу. У меня был стресс, но потом я просто успокоилась и сосредоточилась на теннисе. Думаю, с того момента все пошло правильно. Главное, много работать и упорно идти вперед.

Трудно передать все, что я чувствовала за это время. Если бы рассказать кому-то мою историю, то ее можно прокомментировать одним словом: «безумие». Я просто счастлива быть здесь и играть, а то, что я стала чемпионкой – пока не поддается объяснению», – приводит слова Стивенс «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч

Киз М. (США) - Стивенс С. (США) - 3:6, 0:6

Место и дата

09 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция

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