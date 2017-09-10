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M-1 Challenge 83. Луан Фернандес сразится против Сергея Морозова

Источник:  Mix FightКомментарии

Один из сильнейших казахстанских бойцов Сергей Морозов (Казахстан, 9-3) вновь выйдет в рейдж на турнире M-1 Challenge 83, который пройдет 23 сентября в Казани, чтобы померяться силами с чемпионом своей страны по тайскому боксу Луаном Фернандесом (Бразилия, 8-2).

21-летний бразилец Луан Фернандес подходит к своему дебютному бою в российском промоушене с победным стриком из 7 боев подряд, 6 из них он завершил досрочно. Помимо титула чемпиона своей страный по муай тай, Луан является чемпионом Bigway Fight, владеет бразильским джиу-джитсу на уровне синего пояса, а один из его профессиональных поединков был номинирован на звание боя года в Бразилии.

Сергею Морозову не впервой выступать против бразильских оппонентов. Счет его личных встреч с представителями этой страны 2-0. В своем последнем поединке он как раз бился с бразильцем Фабрисио Сарраффом и в тяжелом и очень насыщенном на события бою сумел одержать победу, чем реабилитировался после поражения от Джоша Реттингхауса и вновь смог заявить о себе как о ТОП-бойце организации.

Эти два парня не раз удостаивались бонусов и наград за то, что их бои превращались в зрелищные битвы. А теперь им предстоит столкнуться лицом к лицу и думается, что у нас появился еще один потенциальный кандидат на звание лучшего боя турнира.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Брэндон Холси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1

(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0

(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1

(До 70,3 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3

(До 61,3 кг), Луан Фернандесом (Бразилия), 8-2 - Сергей Морозов (Казахстан), 9-3

(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0

(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)

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Сергей Ващенко
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