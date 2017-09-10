M-1 Challenge 83. Вадим Шабадаш сразится против Кирилла Кузьмина

23 сентября в Казани, состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. В его рамках пройдет бой в полутяжелом весе между Вадимом Шабадашем (Украина, 4-2) и Кириллом Кузьминым (БК «Барс Профи», Республика Татарстан, 2-0).



20-ти летний украинец Вадим Шабадаш является чемпионом своей страны по смешанным боевым единоборствам и фри-файт. На профессиональной арене он провел уже 6 поединков и в 4 из них праздновал победу.



Кирилл Кузьмин дважды становился чемпионом Республики Татарстан по смешанным боевым единоборствам – в 2016 и 2017 годах. После чего выигрывал чемпионат Приволжского Федерального округа, а в следующем году – стал серебряным медалистом. Он провел два боя в профессиональном MMA и победил в обоих.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Брэндон Холси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе

Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1



(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0



(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1



(До 70,3 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3



(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0



(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)