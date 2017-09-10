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M-1 Challenge 83. Вадим Шабадаш сразится против Кирилла Кузьмина

Источник:  Mix FightКомментарии

23 сентября в Казани, состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. В его рамках пройдет бой в полутяжелом весе между Вадимом Шабадашем (Украина, 4-2) и Кириллом Кузьминым (БК «Барс Профи», Республика Татарстан, 2-0).

20-ти летний украинец Вадим Шабадаш является чемпионом своей страны по смешанным боевым единоборствам и фри-файт. На профессиональной арене он провел уже 6 поединков и в 4 из них праздновал победу.

Кирилл Кузьмин дважды становился чемпионом Республики Татарстан по смешанным боевым единоборствам – в 2016 и 2017 годах. После чего выигрывал чемпионат Приволжского Федерального округа, а в следующем году – стал серебряным медалистом. Он провел два боя в профессиональном MMA и победил в обоих.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Брэндон Холси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1

(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0

(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1

(До 70,3 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3

(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0

(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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