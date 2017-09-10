Аманда Нуньес: Я одержала уверенную победу. За Шевченко лишь четвертый раунд

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась после победы над Валентиной Шевченко на турнире в Канаде.

«Я одержала уверенную победу. За ней лишь четвертый раунд. Моей целью было провести пять раундов и доказать всем, что я лучше своего соперника.

Сейчас я хочу заняться своим здоровьем. Мне нужно устранить проблему синусита. Из-за этого я не сплю по ночам. Нужно уделить этому особое внимание, поскольку речь идет о дыхании. Я планирую взять паузу в и вернуться уже в следующем году», – цитирует слова Нуньес MMAJunkie.

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