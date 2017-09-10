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Алексей Кунченко: Романов всегда идет вперед, чтобы зарубиться

Источник:  Mix FightКомментарии

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе, не знающий поражений Алексей Кунченко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) рассказал о предстоящем 27 октября на M-1 Challenge 84 бое против Сергея Романова.

- Твой крайний бой был против Максима Грабовича, чем они с Сергеем похожи, а чем различаются? Кто из них является для тебя более удобным оппонентом?
- Я не могу сказать, что кто-то из них удобный. Максим работает в левосторонней стойке в отличии от Сергея. Сергей повыше и руки подлиннее, поэтому достать его может быть будет немного сложнее. Но во многом они похожи, умеют и бить и бороться в стойке.

- Сергей был в одно время с тобой на каком-то из сборов вашей команды. Ты тогда с ним спарринговал? Что он из себя представляет, как боец?
- Он приезжал как-то один раз в Омск, мы буквально дня четыре, не больше, тренировались в одном зале, а потом я уехал на соревнования. Тогда я с ним стоял в парах, но не могу сказать, насколько он с тех пор набрал. По последним боям видно, что он сильно поработал над своей борцовской техникой. Он много кого переборол, в частности и того бразильца, с которым я когда-то дрался на Золоте Скифов – Карлоса Алешандре Перейру . Меня удивило, как он его легко переводил в партер. Также отмечу его выносливость и то, что он постоянно прет вперед. А это я видел еще в Омске, он всегда идет вперед, чтобы зарубиться. Всегда выкладывается на тренировках, настоящий трудяга.

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