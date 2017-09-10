Алексей Кунченко: Ни разу не проигрывал, это немного напрягает

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе, не знающий поражений Алексей Кунченко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) рассказал о предстоящем 27 октября на M-1 Challenge 84 бое против Сергея Романова.



- Что скажешь о его человеческих качествах?

- Мы тренировались вместе, ходили в бассейн… Правда он плавать не умеет, это я точно знаю, вот его слабое место. Хороший парень, веселый, ничего плохого сказать о нем не могу.



- 16-0 – это твой безупречный рекорд. Цифры не давят на тебе психологически? Или наоборот, вдохновляют?

- Об этом я думаю всегда, каждый свой бой. И я не раз уже говорил, что это немного напрягает, поскольку не хочется портить свой рекорд. Но для того, чтобы он оставался неиспорченным я очень много работаю. Собираюсь в этом бою сделать 17-0 и дальше также идти без поражений.