Нападающий «Локомотива» Ари арендовал бразильский клуб

Игрок «Локомотива» Ари арендовал футбольный клуб из Бразилии «Униклиник» с правом полного выкупа. Соглашение вступило в силу с сентября. В течение трех лет клуб будет находиться под управлением компании Arigoal, сообщает бразильский портал Cnews.

«В силу финансовых трудностей, которые заставили нас не принимать участия в национальных соревнованиях, мы заключили партнерское соглашение с компанией Arigoal. Мы верим в жизнеспособность будущего клуба», - говорится в заявлении «Униклиника».

Ари рассчитывает помогать детям из малоимущих семей вместе со своей компанией.

Напомним, что футболист «Локомотива» выступает в России с 2010 года. За московский клуб нападающий выступает на правах аренды. На данный момент Ари восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого колена.