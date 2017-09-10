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Нападающий «Локомотива» Ари арендовал бразильский клуб

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Игрок «Локомотива» Ари арендовал футбольный клуб из Бразилии «Униклиник» с правом полного выкупа. Соглашение вступило в силу с сентября. В течение трех лет клуб будет находиться под управлением компании Arigoal, сообщает бразильский портал Cnews.

«В силу финансовых трудностей, которые заставили нас не принимать участия в национальных соревнованиях, мы заключили партнерское соглашение с компанией Arigoal. Мы верим в жизнеспособность будущего клуба», - говорится в заявлении «Униклиника».

Ари рассчитывает помогать детям из малоимущих семей вместе со своей компанией.

Напомним, что футболист «Локомотива» выступает в России с 2010 года. За московский клуб нападающий выступает на правах аренды. На данный момент Ари восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого колена.

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