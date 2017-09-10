Алексей Кунченко: Не собираюсь отдавать свой пояс Романову

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе, не знающий поражений Алексей Кунченко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) рассказал о предстоящем 27 октября на M-1 Challenge 84 бое против Сергея Романова.



- До боя еще три месяца – где планируешь готовиться, будешь ли выезжать на сборы за рубеж? Как-то будешь менять подготовку, появятся ли новые спарринг-партнеры, специально под Сергея?

- Особо свои планы пока раскрывать не буду, посмотрим. Пока я буду готовиться дома. Спарринг-партнеров уже себе подобрал, но пока с парнями не общался, думаю, что они мне не откажут. Свои карты я вам сейчас раскрывать не буду.



- Бой на территории соперника – в его родном городе. В этом поединке ты впервые столкнешься с соперником у которого огромная персональная сплоченная армия фанатов. Около тысячи человек придут только из-за него и будут задавать тон всему залу. Как думаешь - поможет ли их поддержка ему и помешает ли в чем-то тебе?

- Для меня – неважно, а вот на него это будет давить, потому что на нем будет большая ответственность и болельщики будут ждать от него победы. А меня там особо и не знают наверное, так что мне будет легче – у меня будет ответственность только лично моя и перед моей командой.



- Сейчас, когда ваш бой официально объявлен, что ты можешь сказать о своем сопернике и предстоящем бое?

- Организация посчитала, что именно он достоин боя за пояс, значит так и должно быть. Тем более он сделал мне вызов и сделал это после очень уверенной победы. Наверное, он подготовился и выбрал наиболее удачный момент. Ну что ж… я не могу отказать хорошему парню и дам ему бой. Но навряд ли я отдам ему свой пояс.