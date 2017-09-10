Али Багов: Топовые бойцы не хотели драться со мной

Российский боец смешанного стиля Али Багов рассказал о своем следующем поединке на турнире ACB 71 против бразильца Хендерсона Батисты.



- Я давно хотел вернуться в клетку, но мне никак не давали боя. Я даже просил поединка в полусреднем весе против Патрика Кинцла. Но он тоже не согласился. Я был готов драться где угодно и с кем угодно всё это время. Просто топовые бойцы не хотели драться со мной. Батиста – неплохой соперник для меня. А там, клетка покажет, что будет. Я готов на 100 процентов к предстоящему поединку. Ждите моего возвращения.



Со мной в карде будут драться два моих земляка. Руководство лиги даже выделило отдельный сектор для адыгских болельщиков. Это очень мотивирует меня. Я надеюсь показать красивый бой и порадовать красивым финишем всех, кто придёт поддержать меня. Уверен, никто не уйдёт разочарованным после АСВ 71.