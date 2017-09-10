Молодые игроки ЦСКА отправились с командой на матч Лиги чемпионов против «Бенфики»
Гордюшенко и Кучаев отправились вместе с «ЦСКА» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Как сообщает официальный сайт клуба, в Португалии армейцы будут представлены в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Напомним, что в пятницу ЦСКА с минимальным счетом 1:0 обыграл пермский «Амкар». Единственный мяч забил молодой воспитанник клуба Тимур Жамалетдинов.
В рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов 12 сентября «Бенфика» на своем поле примет ЦСКА. Кроме португальского клуба, в одну группу с армейцами попали английский «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Базель».