Альваро Мората: Первая строчка АПЛ – самое важное для «Челси»

Форвард «Челси» Альваро Мората пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Лестером» в 4-м туре АПЛ (2:1).

«Это очень важная победа. В матчах с таким противником, как «Лестер», всегда очень сложно, и мы это прочувствовали, когда вели 2:0, и им удалось отыграть один мяч, однако это АПЛ.

Я чувствую себя прекрасно в данный момент, но мы еще не на первом месте, а первая строчка для нас – самое важное, так что нам надо работать», – цитирует испанца официальный сайт «синих».