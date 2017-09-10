Альваро Мората: Первая строчка АПЛ – самое важное для «Челси»
Форвард «Челси» Альваро Мората пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Лестером» в 4-м туре АПЛ (2:1).
«Это очень важная победа. В матчах с таким противником, как «Лестер», всегда очень сложно, и мы это прочувствовали, когда вели 2:0, и им удалось отыграть один мяч, однако это АПЛ.
Я чувствую себя прекрасно в данный момент, но мы еще не на первом месте, а первая строчка для нас – самое важное, так что нам надо работать», – цитирует испанца официальный сайт «синих».
Матч
Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)
Голы
Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората
Предупреждения:
Ндиди, 84 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция