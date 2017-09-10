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Магомед Магомедов: Маттос должен благодарить судьбу за такой прекрасный подарок

Источник:  ACBКомментарии

Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов хочет, чтобы Петр Ян победил бразильца Маттоса на турнире ACB 71.

- Я по правде считаю, что Маттос должен благодарить судьбу за такой прекрасный подарок. Так как в нашем дивизионе столько монстров, которые охотятся за этим поясом, а он со своей одной победой приблизился к титулу.

Я буду внимательно наблюдать за этим поединком, так как они будут разыгрывать мою недавнюю утерю. И я буду с нетерпением ждать возможности забрать то, что должно принадлежать мне.

Результат боя гадать не буду, потому что мне нет разницы у кого забирать мою прелесть. Но очень хотелось бы, чтобы Ян остался чемпионом для того, чтобы мы с ним поставили все точки над И.

Желаю обоим удачи и чтобы все прошло без травм, потому что мне не терпится обговорить с победителем этой пары дату нашей битвы. Я думаю, все болельщики и бойцы понимают, что я претендент номер один.

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Сергей Ващенко
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