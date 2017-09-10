Сотникова не планирует завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что планирует пропустить только нынешний сезон.

«Говорит ли то, что я пропускаю сезон, о завершении карьеры? Нет, не говорит», - цитирует «Р-Спорт» фигуристку.

Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко сообщил, что из-за повреждения связок, Аделина не сможет выступить на Олимпийских играх. Лечение Сотниковой будет проходить в Германии.

Напомним, что недавно о завершении своей карьеры сообщила олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая.