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Сотникова не планирует завершать карьеру

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что планирует пропустить только нынешний сезон.

«Говорит ли то, что я пропускаю сезон, о завершении карьеры? Нет, не говорит», - цитирует «Р-Спорт» фигуристку.

Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко сообщил, что из-за повреждения связок, Аделина не сможет выступить на Олимпийских играх. Лечение Сотниковой будет проходить в Германии.

Напомним, что недавно о завершении своей карьеры сообщила олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая.

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