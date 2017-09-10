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Стал известен стартовый состав «Динамо» на игру с «Зенитом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб московского «Динаом» огласил состав команды на матч 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Калугин, Шунич, Сапета, Зотов, Ташаев, Катрич, Погребняк, Зотов, Вандерсон.

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 14.00 мск.

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