Стал известен стартовый состав «Динамо» на игру с «Зенитом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб московского «Динаом» огласил состав команды на матч 9-го тура РФПЛ против «Зенита».
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
Запасные: Нарубин, Калугин, Шунич, Сапета, Зотов, Ташаев, Катрич, Погребняк, Зотов, Вандерсон.
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 14.00 мск.
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