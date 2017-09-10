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Испанцы обслужат матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Альберто Ундиано Мальенко вместе со своей бригадой арбитров назначен на первый матч группового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА, - сообщает официальный сайт УЕФА.

 Помогать Мальенко будут соотечественники из Испании – лайнсмены Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительными помощниками арбитра назначены Алехандро Эрнандес и Хоче Санчес. Четвертый судья – Роберто дель Паломар.

 Матч «Бенфика» - ЦСКА состоится 12 сентября в 21:45 по московскому времени. В другом матче группы «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет швейцарский «Базель».

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