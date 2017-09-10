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Матеус Маттос: Если Ян будет не готов, я его «сломаю»

Источник:  ACBКомментарии

Бразильский боец смешанного стиля Матеус Маттос — о поединке против чемпиона ACB Петра Яна.

- Какие у тебя мысли и эмоции по поводу титульного поединка против Пётра Яна ?
- Когда я бился в Москве, Магомед Магомедов защищал пояс против Пётра. Я предполагал, что буду биться с одним из них, и начал морально готовиться к этому. Когда я узнал, что буду биться за титул, я был невероятно счастлив, ведь это возможность стать чемпионом такой большой организации, как АСВ.

- Бой пройдет Москве, считаешь ли ты, что у него будет преимущество, так как тебе предстоит долгий перелет, а он бьется у себя на родине?
- Перелетом и чужим городом меня не смутить. Мой первый бой в АСВ тоже был в Москве, так что я знаю это место и не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Единственное, что имеет значение для меня – это бой.

- Как проходит подготовка и изменил ли ты что-то в тренировочном процессе именно под Яна ?
- Я в потрясающей форме, у меня было много времени на подготовку и я готов! Я готов биться с ним хоть завтра! В тренировках я ничего не менял, мы посмотрели некоторые бои Яна , и разработали план, основываясь на пробелах в его игре.

- Каким образом Пётр Ян может победить тебя 30-го Сентября?
- Ему недостаточно будет превзойти меня технически, это будет противостояние воли! Я лечу в Москву чтобы стать чемпионом, и надеюсь, он готов к войне, потому что я готовился к ней!

- Хочешь ли ты что-то сказать Петру Яну ?
- Пётр , я выхожу на бой не только за чемпионством, давай забудем на пояс и сделаем то, что действительно важно. Давай устроим лучший бой в истории АСВ. Я отдам все свои силы в Москве, и если ты не готов – я тебя сломаю.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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