Мурад Каламов: Не вижу у Борисова прогресса в последних боях

Боец легчайшего веса Мурад Каламов, которому предстоит поединок против Олега Борисова на АСВ 71, рассказал о подготовке к предстоящему бою, статусе поединка и плане на бой.



- В принципе, он показывает одно и тоже в своих последних боях. Я не вижу у него такого прогресса. Поэтому, в моей подготовке нового ничего нет. Оттачиваю то, что готовил под него раньше. Безусловно, это идёт мне только на пользу. Я довожу все до автоматизма.



Подготовка проходит отлично. Готовлюсь я у себя дома, на базе Беркута. Со спарринг-партнерами проблем нет, есть и борцы и ударники. У нас в клубе их так много, что хочется со всеми спарринговаться, а сил уже нет. К этому бою я подхожу максимально в хорошей форме. Думаю, мы покажем отличный поединок.



Я узнал от руководства, что наш бой претендентский. Это и логично, потому что мы вторые и третие номера в рейтинге. В случае победы я, безусловно, хотел бы подраться за пояс. Но если руководство решит иначе, им виднее. Я проведу еще один поединок.



Настраиваюсь, конечно, на тяжелый трехраундовый бой. Но если будет момент, обязательно постараюсь завершить поединок досрочно.



Прошлый наш бой сорвался из-за моей травмы. Это спорт, здесь всякое случается. На этот раз, я надеюсь, мы оба подойдем без травм и в хорошей форме к этому противостоянию.