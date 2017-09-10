Петр Ян: Маттос не достоин поединка за пояс чемпиона ACB

Чемпион лиги ACB россиянин Петр Ян собирается пообедить досрочно бразильца Матеуса Маттоса на турнире ACB 71, который состоится 30 сентября в Москве.

- План на бой – это финишировать бразильца. Одержать досрочную победу над Маттосом. Я не считаю, что он был достоин поединка за пояс. Ведь он провёл всего один бой в лиге, и в дивизионе есть куда более достойные ребята. Да, он одержал уверенную победу, но это был не самый топовый претендент. В любом случае у руководства своё мнение на этот счёт. Я приму любое их решение и буду драться с кем угодно. Я чемпион, а чемпион не выбирает себе соперников, он на практике доказывает, что достоин находится на вершине.